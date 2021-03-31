Юрий Шалабаев встретился с участниками Великой Отечественной войны Общество

Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с участниками Великой Отечественной войны.

"Такие встречи – это одна из моих самых приятных обязанностей, - отметил мэр. - В преддверии праздника я могу встретиться с людьми, которые без преувеличения творили историю. Они совершили подвиг, который позволяет нам сегодня жить, развиваться, растить своих детей".

Юрий Шалабаев пожелал ветеранам крепкого здоровья. "Хочется, чтобы они как можно дольше продолжали активную общественную жизнь, помогали нам, делали замечания, а мы к ним обязательно будем прислушиваться", – заявил глава города.



"Для нас, участников войны, увидеться, поговорить, обменяться опытом – это величайшее удовольствие!" – отметил Поликарп Ломов, участвовавший в освобождении Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии, Кенигсберга.

Ветераны и сейчас стараются заниматься общественной деятельностью.

"Я выступаю в университетах, школах, отдыха себе не даю", – рассказал Евгений Макаров, в годы войны служивший радистом и дошедший до Берлина.

"Часто встречаюсь со школьниками, им всегда так интересны мои рассказы. Они слушают меня, расспрашивают, и я этому очень рад", – добавил почетный ветеран Нижнего Новгорода Владимир Герасимов.

Как сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии, Юрий Шалабаев поздравил ветеранов с наступающей годовщиной Великой Победы и напомнил, что из ушедших на фронт 800 тысяч горьковчан домой вернулось меньше половины. Горький дал фронту больше 38 тысяч танков, самоходных артиллерийских установок и бронемашин – 37% от всех произведенных в стране, каждую третью автомашину, каждый четвертый самолет.

Для того чтобы поздравить Героя Советского Союза Александра Кузнецова, Юрий Шалабаев приехал к нему лично. Нижегородские волонтеры организовали для ветерана праздничный концерт в рамках акции "Фронтовые бригады".

"Мы уже второй год подряд доезжаем до каждого ветерана, всего планируем поздравить более 900 человек", – рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

"Очень важно сказать всем ветеранам, что мы любим их и гордимся ими, помним те уроки, о которых они рассказывают. Каждый участник войны останется с нами в "Бессмертном полку". В этом году он снова проходит в онлайн-режиме и, благодаря интернету, каждая семья сможет рассказать свою историю всему миру", – заявил Юрий Шалабаев.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде проживает 5 802 ветерана Великой Отечественной войны, из них участников войны всего – 351 человек.

Напомним, 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени во всех регионах России состоится онлайн-шествие "Бессмертный полк".

Участие в акции "Бессмертный полк онлайн" может принять любой желающий. До 7 мая 2021 года можно подать заявку через официальный сайт — 2021.polkrf.ru, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также через сайт народного проекта "Банк памяти". После регистрации придет оповещение о времени прохождения в строю виртуального полка.

Как сообщили организаторы акции нижегородскому ЦУР, на данный момент в Нижегородской области уже зарегистрировалось 15538 человек.