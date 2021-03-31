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Общество

Теплоэнерго завершило реконструкцию участка магистральной теплосети на улице Белинского

06 мая 2021 11:39  [84] Общество
Фото: пресс-служба компании

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

АО "Теплоэнерго" завершило реконструкцию участка магистральных сетей теплоснабжения на перекрестке улиц Белинского и Ванеева.

Как сообщает пресс-служба компании, работы проводились круглосуточно в три смены, начиная с 20:00 30 апреля.

В настоящее время движение всех видов транспорта по перекрестку возобновлено в заявленный срок и в полном объеме.

Напомним, для проведения работ по реконструкции был разработан почасовой план-график, соблюдение которого круглосуточно контролировалось.

Несмотря на переменчивую погоду с обильными дождями в период проведения работ, специалисты уложились в заявленные сроки.

Замена теплосети на данном участке проводилась для повышения надежности теплоснабжения в Нижегородском и Советском районах.

Технологически участок магистральной сети, пролегающий под перекрестком, является гидравлическим связующим звеном, необходимым для обеспечения надежности схемы работы тепловой сети, в том числе, в период летней ремонтной кампании.

Напомним, ремонтная программа Теплоэнерго третий год верстается с расчетом перекладки не менее 5% сетей – до 100 км в год.

Такой подход позволил за два года снизить общий износ сетей в зоне ответственности предприятия с 70% до 60%.

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Теги:
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