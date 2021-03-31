Более 50 нижегородских любителей пиццы стали жертвами мошенников Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 50 нижегородских любителей пиццы стали жертвами мошенников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, пострадавшие делали заказ на сайте, с банковских карт списывались средства, причем в большем размере, чем положено.

Товар же так и не был получен.

Полиция в ходе проверки установила, что мошенники использовали для своих махинаций интернет-ресурс, похожий на сайт пиццерии.

Установлено, что имя фальшивого сайта зарегистрировано за пределами России. В названии ресурса изменено несколько букв, чтобы покупатели не заметили отличия.

Согласно информации ГУ МВД России по региону, сумма заказа при списании увеличивалась в 10 раз.

Возбуждены уголовные дела. Проводится следствие.