Более 50 нижегородских любителей пиццы стали жертвами мошенников.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, пострадавшие делали заказ на сайте, с банковских карт списывались средства, причем в большем размере, чем положено.
Товар же так и не был получен.
Полиция в ходе проверки установила, что мошенники использовали для своих махинаций интернет-ресурс, похожий на сайт пиццерии.
Установлено, что имя фальшивого сайта зарегистрировано за пределами России. В названии ресурса изменено несколько букв, чтобы покупатели не заметили отличия.
Согласно информации ГУ МВД России по региону, сумма заказа при списании увеличивалась в 10 раз.
Возбуждены уголовные дела. Проводится следствие.
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