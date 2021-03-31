"В регионах услуга электронного паспорта появится в 2023 году", - Дмитрий Чернышенко Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Электронный паспорт будет использоваться на территории России наравне с бумажным.

Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопросы читателей "АиФ".

Нужные услуги "в один клик"

Суперсервис — это комплекс нескольких услуг, которые требуются человеку в конкретной жизненной ситуации: при поступлении в вуз, оформлении материнского капитала и т. д.

С помощью суперсервиса можно решить насущные вопросы и получить нужные услуги "в один клик", без сбора бумажных документов и посещения учреждений.

Один из примеров — суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Он запустился в июне 2020 года, изначально к нему подключились 54 вуза. С его помощью абитуриент может выбрать вузы для поступления, подать заявление, узнать даты дополнительных вступительных испытаний, отследить свою позицию в конкурсных списках и получить от вуза уведомление о зачислении или отказе в нём. В прошлом году через этот суперсервис было подано 70 тыс. заявлений.

В нынешнем году вузов будет уже 113, и каждый год их число будет увеличиваться. Впереди масштабирование суперсервиса на все российские вузы.

Подробности об электронном паспорте

Электронный паспорт — это пластиковая карта формата обычной банковской карточки. На ней будут фотография владельца, его ФИО и дата рождения. Карта будет содержать электронный носитель информации, он нужен для хранения персональных и биометрических данных человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации.

По желанию можно установить на свой смартфон приложение — мобильный идентификатор гражданина. Его нужно будет активировать в биометрической кабине, которая есть в МФЦ. После активации приложение будет выполнять все функции паспорта, и вы сами сможете управлять доступом к данным в зависимости от ситуации — при получении посылки в почтовом отделении, при покупке авиа- и ж/д билетов и т. д.

Электронный паспорт будет использоваться на территории России наравне с бумажным, его оформление исключительно добровольное. Но после получения электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным. С 1 декабря 2021 года такой паспорт смогут оформить и получить жители Москвы. В регионах услуга появится позднее — в середине 2023 года.

Сейчас при предъявлении бумажного паспорта данные из него приходится перепечатывать или переписывать вручную, снимать с документа копии — всё это очень долго и утомительно. Электронный паспорт нужно будет всего лишь поднести к терминалу — и все данные будут обработаны автоматически. Время, которое тратится на такие рутинные и очень распространённые, частые процессы, сократится в разы.

Человек постоянно контактирует с государством, и электронный паспорт станет единым ключом ко всем актуальным сведениям, которые могут потребоваться гражданину, отметил Дмитрий Чернышенко.

Чиновникам не придётся отправлять официальные запросы в смежные ведомства и потом ожидать ответа "в течение 30 рабочих дней": вся необходимая информация уже хранится в защищённом "облаке", и электронный паспорт сразу же открывает к ней доступ.

При желании человек сможет привязать к паспорту свою электронную подпись, это даст ему возможность удалённо подписывать документы и идентифицировать себя. Заверять доверенности, оформлять договоры и сделки, подписывать заявления — всё это можно делать дистанционно с помощью электронной подписи, и электронный паспорт значительно упрощает её использование.

Удобства электронной трудовой книжки

Электронная трудовая книжка появилась в России с 1 января 2020 года. Это новый формат документа, хорошо знакомого всем работающим гражданам. Она обеспечивает им постоянный и удобный доступ к информации о своём трудовом стаже. Переход к новому формату трудовой книжки опять же добровольный и позволяет сохранять бумажную книжку столько, сколько это необходимо. Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя, она существует только в цифровом формате. Посмотреть сведения из неё можно в личном кабинете на портале Госуслуг, в том числе в мобильном приложении.

У электронной книжки на самом деле много преимуществ. В неё нельзя вписать ошибочную или юридически неверную информацию — все записи можно внести только по строго унифицированному образцу. Она упрощает процесс трудоустройства на дистанционную работу: вы можете выслать работодателю всю информацию о своём трудовом стаже по электронной почте, такую выписку легко запросить в личном кабинете на Госуслугах. Пенсию с электронной трудовой книжкой тоже оформить легко, не нужно будет нести в Пенсионный фонд дополнительные документы — там сами соберут всю необходимую информацию по вашему лицевому счёту. Эта информация хранится на ресурсах ПФР, и риск её утраты оттуда намного ниже, чем риск утраты бумажной трудовой, которая может потеряться или сгореть.

О персональных данных

"Запуская цифровые государственные сервисы, мы преследуем единственную цель — улучшить качество жизни людей. И достигать этой цели планируем за счёт повышения скорости оказания госуслуг, дебюрократизации и удобства пользования нашими сервисами", - отметил заместитель председателя правительства.

"Граждане доверяют нам свои персональные данные, и защитить их — важнейшая задача государства, иначе ни о каком удобстве и повышении качества жизни не может быть речи. Использовать персональные данные людей без их согласия в любых целях, в том числе для составления социальных рейтингов, государство не собирается", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Три способа

Возможность лично обратиться в госорганы и получить там необходимые услуги и документы никто не отменяет и отменять не собирается.

Сегодня у граждан есть три способа взаимодействия с государством: лично в МФЦ, лично в профильном государственном учреждении и онлайн на портале Госуслуг, в электронном виде. Пользоваться электронными сервисами — право, а не обязанность.

СПРАВКА:

В России продолжается масштабная работа по обеспечению интернетом самых удалённых и малонаселённых уголков страны.

В 2021 году будет установлено более тысячи станций для подключения к интернету небольших населённых пунктов, подключены все социально значимые объекты — школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, заявил Дмитрий Чернышенко.