Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 11 мая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируют завершить 11 мая. Такую информацию глава города Юрий Шалабаев опубликовал в своем аккаунте сети Instagram.

Юрий Шалабаев напомнил, что начало и окончание отопительного сезона – "вопрос не из легких". Ранее "Теплоэнерго" подробно объясняло, что завершение отопительного сезона требует множественных затрат, в том числе человеческих и технических ресурсов, и запустив этот процесс будет тяжело его остановить, а отключив в домах отопление, через короткий период времени вернуть теплоноситель технологически трудно.

"Мы ежедневно фиксируем нормативную среднесуточную температуру наружного воздуха. По состоянию на 6 мая нормативный температурный фон, при котором следует завершать отопительный период (5 дней подряд среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов), на территории города Нижнего Новгорода не достигнут", - написал в Instagram глава Нижнего Новгорода.

"Планируем завершение отопительного периода 11 мая 2021 года", - добавил Юрий Шалабаев.