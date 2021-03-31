Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 11 мая

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Отопительный сезон в Нижнем Новгороде планируют завершить 11 мая. Такую информацию глава города Юрий Шалабаев опубликовал в своем аккаунте сети Instagram.
Юрий Шалабаев напомнил, что начало и окончание отопительного сезона – "вопрос не из легких". Ранее "Теплоэнерго" подробно объясняло, что завершение отопительного сезона требует множественных затрат, в том числе человеческих и технических ресурсов, и запустив этот процесс будет тяжело его остановить, а отключив в домах отопление, через короткий период времени вернуть теплоноситель технологически трудно.
"Мы ежедневно фиксируем нормативную среднесуточную температуру наружного воздуха. По состоянию на 6 мая нормативный температурный фон, при котором следует завершать отопительный период (5 дней подряд среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов), на территории города Нижнего Новгорода не достигнут", - написал в Instagram глава Нижнего Новгорода.
"Планируем завершение отопительного периода 11 мая 2021 года", - добавил Юрий Шалабаев.
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