Клиенты УК "Открытие" теперь могут обменять паи ПИФов онлайн в интернет-банке Бизнес

Клиенты банка "Открытие" теперь могут обменивать паи открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФов) Управляющей компании "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") через интернет-банк. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Как пояснили в пресс-службе, обмен происходит между всеми открытыми фондами из продуктовой линейки УК "Открытие" дистанционно и бесплатно.

При обмене срок владения паями не прерывается, поэтому в течение трех лет можно менять инвестиционные стратегии и законно избежать уплаты налогов. В пресс-службе напомнили, что при владении паями в течение трех лет и дольше доход освобождается от налогов (если не превышает 3 млн в год).

Обмены происходят в течение двух рабочих дней. Кроме интернет-банка, возможность совершения операции сохраняется в личном кабинете на сайте УК "Открытие" и в офисах агентов.

"С течением времени интересы и пожелания инвестора могут меняться, поэтому совершенно необязательно, что он всегда будет придерживаться выбранной изначально стратегии. Если сначала инвестор был не готов к серьезному риску и выбрал ПИФ с консервативной моделью инвестирования, он должен иметь возможность перейти на рискованный, но более доходный, или сбалансированный вариант. Это справедливо и в обратном случае. Механизм обмена паев в интернет-банке был запущен для того, чтобы клиент в любой момент мог поменять инвестиционную стратегию быстро и абсолютно бесплатно в зависимости от текущих запросов", - пояснил начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" Евгений Горбунов.

Паевые фонды – простой и доступный способ вложения средств в ценные бумаги с помощью профессиональных управляющих с потенциальным доходом выше, чем по вкладам. Клиентам УК "Открытие" не требуется специальных знаний и временных затрат, необходимо лишь выбрать стратегию, подходящую по уровню риска, потенциальной доходности и валюте портфеля: на рынках акций – "Открытие – Акции" (рубли) и "Открытие – Лидеры инноваций" (доллары США), на рынках облигаций – "Открытие – Облигации" (рубли) и "Открытие – Еврооблигации" (доллары США), либо смешанные портфели – "Открытие – Сбалансированный" (рубли) и "Открытие – Глобальные инвестиции" (доллары США). Также клиент может выбрать ОПИФ "Открытие – Золото".

Минимальный порог вложений в ПИФы УК "Открытие" составляет 1 000 рублей. При этом инвестировать онлайн выгоднее, чем в отделениях: при подаче заявки на инвестирование через личный кабинет Управляющей компании отменена комиссия за вход (надбавка).