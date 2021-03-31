Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
06 мая 2021 18:08  [38] Нижегородский филиал Т Плюс в 2021 году увеличит инвестиции на 33%
05 мая 2021 12:56  [71] Банк "Открытие" продолжает повышать ставки по сберегательным продуктам
05 мая 2021 11:01  [362] Главгосэкспертиза одобрила подготовительные работы на 4 этапе трассы М-12 Москва – Казань
04 мая 2021 16:18  [586] Банк "Открытие" финансирует строительство ЖК класса "делюкс" "KM Residence Prime" в Нижнем Новгороде
04 мая 2021 15:43  [310] Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" запустил в работу личный кабинет для юридических лиц
04 мая 2021 11:45  [55] Клиенты УК "Открытие" теперь могут обменять паи ПИФов онлайн в интернет-банке
03 мая 2021 11:16  [414] Участниками проекта социального предпринимательства "Начни свое дело" в Выксе стали более 100 человек
02 мая 2021 14:40  [580] "Диалог с бизнесом — это важный источник информации о состоянии предпринимательства", - Юрий Шалабаев
02 мая 2021 11:01  [365] Победителей и призеров "Бережливого производства" наградили на АПЗ
30 апреля 2021 21:04  [464] Более 100 представителей МСБ участвовали в ежегодной встрече с губернатором Глебом Никитиным
Бизнес

Банк "Открытие" продолжает повышать ставки по сберегательным продуктам

05 мая 2021 12:56  [71] Бизнес

Банк "Открытие" увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов для розничных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-службе уточнили, что рост составил 0,1-0,5 п.п. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 5,1% годовых по вкладу "Весенний" (при выплате процентов в конце срока).

Кроме того, увеличились ставки и по коротким вкладам – 3 и 6 месяцев - до 3,8% и 4,5% годовых соответственно (при получении процентов в конце срока).

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счёт "Моя копилка". С 1 мая процентная ставка по нему увеличилась до 4,5% годовых (для премиальных клиентов банка - 4,7%)

Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада "Основной доход", можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Финансы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph