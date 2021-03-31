Банк "Открытие" продолжает повышать ставки по сберегательным продуктам Бизнес

Банк "Открытие" увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов для розничных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-службе уточнили, что рост составил 0,1-0,5 п.п. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 5,1% годовых по вкладу "Весенний" (при выплате процентов в конце срока).



Кроме того, увеличились ставки и по коротким вкладам – 3 и 6 месяцев - до 3,8% и 4,5% годовых соответственно (при получении процентов в конце срока).



Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, "Открытие" предлагает накопительный счёт "Моя копилка". С 1 мая процентная ставка по нему увеличилась до 4,5% годовых (для премиальных клиентов банка - 4,7%)



Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада "Основной доход", можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.



Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.