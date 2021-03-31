Т Плюс завершит отопительный сезон в Дзержинске и Кстове 11 мая

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Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" 11 мая в соответствии с распоряжениями глав местного самоуправления завершит отопительный сезон в Дзержинске, Кстове и населенных пунктах Кстовского района. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
После прекращения подачи отопления в жилые дома и социальные объекты Дзержинская и Новогорьковская ТЭЦ передут на летний режим работы с подачей теплоносителя для горячего водоснабжения потребителей.
"Для энергетиков завершение отопительного сезона – это старт активной подготовки к следующей зиме. В межотопительный период с мая по сентябрь реализуется основной объем работ по ремонту и модернизации оборудования станций и тепловых сетей", – рассказал директор Нижегородского филиала Т Плюс Александр Фролов.
Напомним, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде также планируется завершить 11 мая.
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