Участок проекта Гагарина закроют для проезда 7 мая Общество

Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Участок проекта Гагарина закроют для проезда 7 мая.

Это связано с проведением баскетбольного матча во Дворце спорта.

Местный проезд возле дома 29 будет закрыт с 05:00 до 23:59 7 мая, сообщили в городском дептрансе.

Водителей просят учитывать данные ограничения при планировании поездок по городу.

Ранее сообщалось, что движение возле нижегородского Дворца спорта ограничат 6 мая.