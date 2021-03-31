Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода
Участок проекта Гагарина закроют для проезда 7 мая.
Это связано с проведением баскетбольного матча во Дворце спорта.
Местный проезд возле дома 29 будет закрыт с 05:00 до 23:59 7 мая, сообщили в городском дептрансе.
Водителей просят учитывать данные ограничения при планировании поездок по городу.
Ранее сообщалось, что движение возле нижегородского Дворца спорта ограничат 6 мая.
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