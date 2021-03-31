Нижегородский филиал Т Плюс в 2021 году увеличит инвестиции на 33% Бизнес

Инвестиционная программа Нижегородского филиала Т Плюс в 2021 году составит 2,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе уточнили, что объем финансирования в текущем году на 0,6 млрд рублей больше, чем год назад. То есть инвестиции возрастут на 33,3%.

В летнюю ремонтную кампанию текущего года Нижегородский филиал Т Плюс реализует программу "Большая перекладка". Плановые объемы замены трубопроводов тепловых сетей в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе увеличены вдвое по сравнению с прошлым годом и составят 16,5 км трубопроводов.

Ранее ПАО "Т Плюс" сообщало, что готово взять в концессию тепловые сети Дзержинска, не вошедшие в действующее концессионное соглашение по управлению объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения, которое было подписано в 2018 году на 30-летний срок. В концессию переданы квартальные и распределительные сети отопления и ГВС, находящиеся в муниципальной собственности Дзержинска, общей длиной 226 км в однотрубном исчислении.

Переход в ценовую зону теплоснабжения (тарифообразование по методу "альтернативной котельной") позволит компании направлять средства, полученные в виде эффекта от реализованных в Дзержинске инвестиционных проектов, на реконструкцию и модернизацию теплосетевого хозяйства. В результате устаревшая теплосетевая инфраструктура будет обновлена без роста тарифов для потребителей. Работа в ценовой зоне теплоснабжения также позволит улучшить его качество и надежность.