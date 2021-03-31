Дзержинский мукомольный завод отключили от тепла за долги Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел процедуру отключения подачи тепла на объекты ОАО "Дзержинский мукомольный завод" 6 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации такое решение было принято из-за долга в размере порядка 400 тысяч рублей.

Сотрудниками компании был произведен демонтаж участка трубы, по которой подавался теплоноситель. Кроме этого, с должником был расторгнут договор теплоснабжения.

В "ЭнергосбыТ Плюс" напомнили, что по действующему законодательству неоплата за тепловую энергию является основанием для ограничения/прекращения подачи ресурса. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты теплоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке прекратить действие договора с последующим отключением объектов должника с видимым разрывом трубопровода.