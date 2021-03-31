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Дзержинский мукомольный завод отключили от тепла за долги

07 мая 2021 10:18  [82] Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" провел процедуру отключения подачи тепла на объекты ОАО "Дзержинский мукомольный завод" 6 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации такое решение было принято из-за долга в размере порядка 400 тысяч рублей. 

Сотрудниками компании был произведен демонтаж участка трубы, по которой подавался теплоноситель. Кроме этого, с должником был расторгнут договор теплоснабжения.

В "ЭнергосбыТ Плюс" напомнили, что по действующему законодательству неоплата за тепловую энергию является основанием для ограничения/прекращения подачи ресурса. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты теплоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке прекратить действие договора с последующим отключением объектов должника с видимым разрывом трубопровода.

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Теги:
Дзержинск Долги Т Плюс
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