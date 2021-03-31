"Радио объединяет сотни тысяч профессионалов на всех континентах планеты", - Глеб Никитин Общество

"Радио объединяло и объединяет сотни тысяч профессионалов на всех континентах планеты", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя жителей региона с Днем радио.

"Уважаемые сотрудники радио, всех отраслей связи и массовых коммуникаций, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Эта дата стала одним из символов развития научного знания в России и во всем мире. Опыты Александра Попова помогли сделать людей ближе друг к другу, создали условия для прогресса в самых различных сферах", - сказал он.

"В этой работе всегда было много романтики, желания найти что-то новое, раздвинуть привычные границы. Долгие десятилетия радио было основным каналом передачи информации. Достаточно вспомнить Юрия Левитана и огромную роль радио в годы Великой Отечественной войны. Сложно представить себе Победу без вклада сотрудников всех отраслей связи, рисковавших жизнями для того, чтобы обеспечить коммуникацию на фронте", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор обратил внимание, что огромную роль в развитии радио сыграл Нижний Новгород.

"Здесь, на Нижегородской ярмарке, работал Александр Попов. Затем традиции продолжила уникальная Нижегородская радиолаборатория, ставшая одним из символов преодоления разрухи Гражданской войны. На берегах Волги трудились талантливые ученые и инженеры, которым удалось первыми в мире передать в радиоэфир человеческий голос. XX век стал временем стремительного развития радиотехнической промышленности в Горьковской области. Здесь сложилась и сильная научная школа, был создан и успешно развивался радиофизический факультет Университета имени Лобачевского. Регион был одним из неоспоримых лидеров отрасли", - рассказал он.

"Сегодня важно сохранить память о талантливых исследователях и продолжить традиции, заложенное в то время. В год 800-летия Нижнего Новгорода для нас особенно важны такие страницы его истории. В этот праздник мне хочется поздравить всех, кто работает или когда-либо работал на радио. Здоровья вам и вашим семьям! Чистого вам эфира!", - заключил глава региона.

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