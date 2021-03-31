Более 600 человек эвакуировали из гостиницы в Нижнем Новгороде 7 мая Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 600 человек, в том числе 80 детей эвакуировали из гостиницы в Нижнем Новгороде 7 мая 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Причиной этому послужило сообщение о пожаре. Согласно информации, спасатели получили сигнал о возгорании по адресу: ул. Советская, 12 в 8:44.

Когда они прибыли на место происшествия, происходило горение мусора. В 8:59 пожар был ликвидирован на площади 20 кв.м.

Никто не пострадал.