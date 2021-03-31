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Бизнес

Банк "Открытие" и "Группа ЛСР" предлагают ипотеку по ставке от 0,1% годовых

07 мая 2021 12:27  [37] Бизнес

Банк "Открытие" и "Группа ЛСР" предлагают ипотеку по ставке от 0,1% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В рамках новой партнерской программы заемщики могут оформить ипотечный кредит по ставке 0,1% годовых на первые два года (с даты фактического предоставления кредита), далее процентная ставка составит 5,59% годовых (при условии страхования жизни и здоровья заемщика).

Первоначальный взнос по программе начинается от 15%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет. Льготные условия доступны всем заемщикам в рамках программы "Ипотека с господдержкой".

Предложение распространяется на ограниченный ассортимент квартир в Санкт-Петербурге. Приобрести квартиру на специальных условиям можно в офисах "Группы ЛСР" до 1 июля 2021 года.

"Госпрограмма льготной ипотеки остается самой популярной среди заемщиков. И мы рады, что совместно с ЛСР можем сделать условия по ней еще более привлекательными. Особенно данное предложение будет интересно клиентам, которые сейчас арендуют жилье, а собственную квартиру выбирают в еще строящемся объекте. Платеж по ипотеке вырастет лишь через два года, когда дом будет сдан, и можно будет переехать в новое жилье. А клиентам, у которых уже есть свое жилье, будет проще накопить средства на ремонт новой квартиры или покупку мебели", — рассказала старший бизнес-лидер трайба "Ипотека" банка "Открытие" Елена Осипова.

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Теги:
Банки Открытие
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