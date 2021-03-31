Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" продлен до 12:00 9 мая 2021 года. Об этом сообщили в общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении "Бессмертный полк России".

Решение было принято в связи с многочисленными просьбами россиян о продлении акции.

Подать заявку можно через мини-приложения в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе "Банк Памяти".

Организаторы акции информируют, что анкеты, которые будут загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн 10-11 мая на сайте проекта и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Прием заявок на сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" завершился 7 мая в 10:00. Все анкеты, которые были загружены и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия Бессмертного полка онлайн в День Победы 9 мая. К поданным в прошлом году более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось почти 1,5 млн новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю Бессмертного полка.

До окончания регистрации 9 мая для прохождения авторизации на Банке Памяти по-прежнему можно использовать СберID, а также номер телефона: СберМобайл обеспечивает рассылку сообщений по всей России с кодом подтверждения. Согласно статистике, наиболее популярным способом авторизации стала смс-авторизация.

По вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0.