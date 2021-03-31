Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
07 мая 2021 15:44  [5] Фудкорт и детский городок появятся на берегу Межонского пруда в Выксе
07 мая 2021 14:31  [104] Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы
07 мая 2021 14:00  [121] Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода будет временно прекращено 8 мая
07 мая 2021 13:19  [121] "МегаФон" отмечает рост спроса на мобильный интернет в Нижегородской области
07 мая 2021 12:45  [175] ДК им. Ленина в Нижнем Новгороде может стать многоквартирным домом
07 мая 2021 10:54  [150] "Радио объединяет сотни тысяч профессионалов на всех континентах планеты", - Глеб Никитин
07 мая 2021 10:18  [194] Дзержинский мукомольный завод отключили от тепла за долги
07 мая 2021 09:59  [136] Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем радио
06 мая 2021 18:58  [326] Акция "Подарок ветеранам" проводится в Нижегородской области
06 мая 2021 18:26  [287] Пасхальный хоровой собор пройдет в Нижнем Новгороде 7 мая
Общество

Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы

07 мая 2021 14:31  [104] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" продлен до 12:00 9 мая 2021 года. Об этом сообщили в общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении "Бессмертный полк России".

Решение было принято в связи с многочисленными просьбами россиян о продлении акции.

Подать заявку можно через мини-приложения в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на ресурсе "Банк Памяти".

Организаторы акции информируют, что анкеты, которые будут загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю Бессмертного полка онлайн 10-11 мая на сайте проекта и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Прием заявок на сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" завершился 7 мая в 10:00. Все анкеты, которые были загружены и одобрены модераторами, попадут в трансляцию шествия Бессмертного полка онлайн в День Победы 9 мая. К поданным в прошлом году более чем 2,5 млн анкет уже присоединилось почти 1,5 млн новых. Авторы этих заявок получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю Бессмертного полка.

До окончания регистрации 9 мая для прохождения авторизации на Банке Памяти по-прежнему можно использовать СберID, а также номер телефона: СберМобайл обеспечивает рассылку сообщений по всей России с кодом подтверждения. Согласно статистике, наиболее популярным способом авторизации стала смс-авторизация.

По вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20 -1945- 0.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph