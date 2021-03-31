Магазин-библиотека откроется в павильоне "Алексеевского ряда" на пл. Минина Общество

Скриншот видео Фото: из группы в соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Магазин-библиотека откроется в павильоне "Алексеевского ряда" (ул. Алексеевская,3) в Нижнем Новгороде после реконструкции. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Нижегородского района.

"Предполагается, что в павильоне будет размещаться городской магазин - библиотека современного формата обслуживания и времяпрепровождения", - говорится в сообщении.

Нижегородцы в соцсетях сообщают о демонтаже существующего здания. Они обратили внимание, что магазин находился там с 90-х годов.

В районной администрации рассказали, что реконструкцией объекта предусматривается сохранение масштаба и объемного решения павильона с частичным изменением его архитектурного решения. После чего там откроется новое торговое пространство.