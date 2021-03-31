Магазин-библиотека откроется в павильоне "Алексеевского ряда" на пл. Минина

Скриншот видео
Фото:
Магазин-библиотека откроется в павильоне "Алексеевского ряда" (ул. Алексеевская,3) в Нижнем Новгороде после реконструкции. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации Нижегородского района.
"Предполагается, что в павильоне будет размещаться городской магазин - библиотека современного формата обслуживания и времяпрепровождения", - говорится в сообщении.
Нижегородцы в соцсетях сообщают о демонтаже существующего здания. Они обратили внимание, что магазин находился там с 90-х годов.
В районной администрации рассказали, что реконструкцией объекта предусматривается сохранение масштаба и объемного решения павильона с частичным изменением его архитектурного решения. После чего там откроется новое торговое пространство.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+