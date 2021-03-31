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Общество

Проекция Георгиевской ленточки появится на Нижегородском кремле в День Победы

07 мая 2021 18:25  [60] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проекция Георгиевской ленточки появится на Нижегородском кремле в День Победы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Инсталляция будет организована на участке от Тайницкой до Часовой башни.

"Такой формат мы уже опробовали в новогодние праздники, и он получил хорошие отклики нижегородцев и гостей города. Инсталляция позволяет создать по-настоящему праздничное настроение и избежать массового скопления людей, так как она не привязана к короткому временному промежутку. Кремль больше пяти веков является символом воинской славы и твердости духа нашего народа. Цвета Георгиевской ленты помогут отдать дань уважения всем, кто защищал Отечество", - сказал Глеб Никитин.

С наступлением темноты и до часа ночи можно будет увидеть изображение развивающейся на ветру Георгиевской ленты, флага Победы, салюта и надписей: "Великая Победа", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Нижний Новгород - город трудовой доблести".

""Георгиевская ленточка" - это символ Великой победы, дань памяти павшим на поле боя, выражение нашего уважения к ветеранам, а также к героическому подвигу труженикам тыла, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. Важно сохранить подвиги наших предков в памяти поколений", - поделился управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

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Теги:
День Победы Кремль
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