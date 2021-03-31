Бесплатные экскурсии на электричке организуют ко Дню Победы в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бесплатные экскурсии на электричке организуют ко Дню Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

С 11 по 21 мая от Московского вокзала в направлении проспекта Гагарина будет отправляться экскурсионный поезд. Для пассажиров через динамики будет организована трансляция тематической экскурсии, посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нижегородцы и гости города смогут узнать о создании бронепоездов "Илья Муромец" и "Козьма Минин", о подвигах самоотверженных железнодорожников и о вкладе горьковчан в Великую Победу.

Экскурсии проходят в рамках радиопроекта "Победный май", который поддержала экспертная комиссия "Команды 800". Проект реализуется при поддержке "Центра 800"

Экскурсионное сопровождение бесплатное, пассажирам необходимо приобрести только проездной документ на электричку. Стоимость проезда от Московского вокзала до проспекта Гагарина составляет: для взрослых – 60 рублей, для учащихся и ветеранов труда – 30 рублей, для детей от 5 до 7 лет – 15 рублей.

Экскурсионный поезд будет отправляться ежедневно в 16:15 от Московского вокзала. Билеты можно приобрести перед отправлением в пригородных железнодорожных кассах вокзала или в терминалах самообслуживания.