Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
08 мая 2021 09:55  [20] Нижегородцы смогут посмотреть Парад Победы в прямом эфире
08 мая 2021 09:34  [63] Бесплатные экскурсии на электричке организуют ко Дню Победы в Нижнем Новгороде
07 мая 2021 19:32  [196] Движение транспорта ограничат в Нижегородском и Канавинском районе с 10 мая
07 мая 2021 19:21  [165] Более двух тысяч нижегородцев посетили выставку в вагонах "Поезда Победы"
07 мая 2021 18:50  [239] Более 50 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Нижегородскую область
07 мая 2021 18:38  [169] Трансляцию шествия "Бессмертного полка онлайн" покажут в эфире нижегородских телекомпаний
07 мая 2021 18:25  [149] Проекция Георгиевской ленточки появится на Нижегородском кремле в День Победы
07 мая 2021 18:11  [175] Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем
07 мая 2021 17:35  [232] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 7 мая
07 мая 2021 17:16  [189] Магазин-библиотека откроется в павильоне "Алексеевского ряда" на пл. Минина
Общество

Бесплатные экскурсии на электричке организуют ко Дню Победы в Нижнем Новгороде

08 мая 2021 09:34  [63] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бесплатные экскурсии на электричке организуют ко Дню Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

С 11 по 21 мая от Московского вокзала в направлении проспекта Гагарина будет отправляться экскурсионный поезд. Для пассажиров через динамики будет организована трансляция тематической экскурсии, посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Нижегородцы и гости города смогут узнать о создании бронепоездов "Илья Муромец" и "Козьма Минин", о подвигах самоотверженных железнодорожников и о вкладе горьковчан в Великую Победу.

Экскурсии проходят в рамках радиопроекта "Победный май", который поддержала экспертная комиссия "Команды 800". Проект реализуется при поддержке "Центра 800"

Экскурсионное сопровождение бесплатное, пассажирам необходимо приобрести только проездной документ на электричку. Стоимость проезда от Московского вокзала до проспекта Гагарина составляет: для взрослых – 60 рублей, для учащихся и ветеранов труда – 30 рублей, для детей от 5 до 7 лет –  15 рублей.

Экскурсионный поезд будет отправляться ежедневно в 16:15 от Московского вокзала. Билеты можно приобрести перед отправлением в пригородных железнодорожных кассах вокзала или в терминалах самообслуживания.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы РЖД Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph