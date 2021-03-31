"Наша задача – передать память о Великой Отечественной войне нашим детям", - Юрий Шалабаев Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Все дальше от нас страшные события Великой Отечественной войны. Но чувство признательности всем, кто невероятными усилиями и ценой своей жизни приближал победную весну, с каждым годом только растет. И наша задача – передать память о той войне нашим детям", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поздравляя жителей города с Днем Победы.

"В этот день мы вспоминаем великий подвиг советского народа, одержавшего победу в одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества, отстоявшего свободу своей страны и подарившего будущее всему миру. С особым теплом вспоминаем тех, кто ковал Победу в тылу. В благодарность Нижний Новгород теперь носит почетное звание "Города трудовой доблести", - отметил он.

"В школах Нижнего Новгорода действуют около 30 военно-исторических музеев и музеев Боевой Славы, в которых не только бережно хранят личные вещи армейцев, каски и гильзы, пулеметные ленты и газеты военного времени, но и ведут исследовательскую работу, изучая и восстанавливая историю воинских соединений. Например, в школе № 125 есть Музей Боевой Славы Горьковского автомобильного завода с экспозицией о 708-ом авиационном ордена Красной Звезды полку ночных бомбардировщиков, защищавших стратегическое производство. Или музей 160-89-й Гвардейской Белгородско-Харьковской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии, находящийся в нижегородской школе №177. Школьники с уважением и признательностью приходят в эти музеи, чтобы почтить память тех, кто подарил им мирное, счастливое детство", - рассказал Юрий Шалабаев.

"В этот день желаю всем нижегородцам здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!", - заключил глава города.