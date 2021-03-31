Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
09 мая 2021 10:57  [94] Глеб Никитин обратился к участникам Парада Победы в Нижнем Новгороде
09 мая 2021 10:33  [81] "Наша задача – передать память о Великой Отечественной войне нашим детям", - Юрий Шалабаев
09 мая 2021 10:04  [101] Глеб Никитин возложил венок к Вечному огню в Автозаводском районе
09 мая 2021 10:00  [107] "Великая Победа – это огонек в наших сердцах", - Олег Лавричев
09 мая 2021 09:43  [90] "Горьковчане внесли свой весомый вклад в приближение победы", - Евгений Люлин
09 мая 2021 09:21  [104] "Горький часто называют "кузницей Победы", - Глеб Никитин
09 мая 2021 08:49  [108] "У подвига не бывает срока давности", - Игорь Комаров
08 мая 2021 18:12  [235] Мемориальный комплекс сотрудникам органов внутренних дел открыли в нижегородском парке Победы
08 мая 2021 14:36  [3547] Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Нижегородской области 9 мая
08 мая 2021 13:33  [191] Новый лес высадят на площади 95 га в Нижегородской области в память о погибших в ВОВ
Общество

"Наша задача – передать память о Великой Отечественной войне нашим детям", - Юрий Шалабаев

09 мая 2021 10:33  [81] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Все дальше от нас страшные события Великой Отечественной войны. Но чувство признательности всем, кто невероятными усилиями и ценой своей жизни приближал победную весну, с каждым годом только растет. И наша задача – передать память о той войне нашим детям", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поздравляя жителей города с Днем Победы.

"В этот день мы вспоминаем великий подвиг советского народа, одержавшего победу в одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества, отстоявшего свободу своей страны и подарившего будущее всему миру. С особым теплом вспоминаем тех, кто ковал Победу в тылу. В благодарность Нижний Новгород теперь носит почетное звание "Города трудовой доблести", - отметил он.

"В школах Нижнего Новгорода действуют около 30 военно-исторических музеев и музеев Боевой Славы, в которых не только бережно хранят личные вещи армейцев, каски и гильзы, пулеметные ленты и газеты военного времени, но и ведут исследовательскую работу, изучая и восстанавливая историю воинских соединений. Например, в школе № 125 есть Музей Боевой Славы Горьковского автомобильного завода с экспозицией о 708-ом авиационном ордена Красной Звезды полку ночных бомбардировщиков, защищавших стратегическое производство. Или музей 160-89-й Гвардейской Белгородско-Харьковской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии, находящийся в нижегородской школе №177. Школьники с уважением и признательностью приходят в эти музеи, чтобы почтить память тех, кто подарил им мирное, счастливое детство", - рассказал Юрий Шалабаев.

"В этот день желаю всем нижегородцам здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!", - заключил глава города.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph