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Общество

Новый лес высадят на площади 95 га в Нижегородской области в память о погибших в ВОВ

08 мая 2021 13:33  [85] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый лес высадят на площади 95 га в Нижегородской области в память о погибших в Великой Отечественной войне в рамках акции "Сад памяти". Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Акция пройдет на землях лесного фонда, где уже подобрано 39 лесных участков.


"Саженцы ели и сосны уже посажены на пяти гектарах лесных участков. Всего в рамках акции планируется высадить около 400 тысяч деревьев. В этом году акция проводится во второй раз и приурочена к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны", - сказал министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Принять участие в акции может каждый. Информация о лесных участках, времени и местах сбора размещена на официальном сайте: садпамяти2021.рф.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу волонтеров о ежегодном проведении международной акции "Сад памяти". Акция предполагает высадку 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и проводится в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". В 2020 году в мероприятии приняло участие около 8,5 тысячи нижегородцев.

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