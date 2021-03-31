Мемориальный комплекс сотрудникам органов внутренних дел открыли в нижегородском парке Победы Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мемориальный комплекс, посвященный Героям Отечества – сотрудникам органов внутренних дел, открыли в парке Победы в Нижнем Новгороде 8 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Он состоит из мемориальной плиты с именами 12 Героев Советского Союза и памятника сотруднику 8-го отделения милиции Приокского района города Горького Герою Советского Союза лейтенанту Михаилу Федоровича Ларину.

Присутствующих на торжественном мероприятии поприветствовал главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, говоря от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова

"Идея об увековечивании памяти милиционеров принадлежит Совету ветеранов органов внутренних дел области. Ее также поддержали руководство ГУ МВД России по Нижегородской области и члены Общественного совета при главном управлении. На памятнике отображены имена тех, кто удостоился высочайшего звания – Героя своей страны. Эти имена навсегда останутся в нашей памяти", - сказал он.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, в свою очередь, отметил, что мемориал станет напоминанием молодому поколению, как с достоинством и честью защищать свою Родину.

"Сегодня, как и во все времена, сотрудники полиции рискуют не только здоровьем, но и жизнью. Хочется, чтобы у памятника всегда были живые цветы в память о наших защитниках", - подчеркнул он.

Глава города Юрий Шалабаев добавил, что сотрудники горьковской милиции внесли огромный вклад в Победу. На фронт ушло больше 1 700 человек, домой вернулся только каждый третий.

"Знаково, что мемориальный комплекс открылся в нижегородском Парке Победы. Новый мемориал станет ещё одним местом, куда родители смогут привести своих детей и рассказать им о патриотизме и любви к Родине", - сказал глава города.

По окончании памятного митинга почетные гости, в том числе руководители ГУ МВД России по Нижегородской области, родные и близкие героев, ветераны органов внутренних дел, возложили к мемориалу цветы. Память погибших почтили минутой молчания.