Допсекцию с именами Героев установили на площади Славы Общество

фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Дополнительную секцию с именами Героев установили на площади Славы 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Здесь размещены имена Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы и Героев России. Изначально их было 35. Однако в результате работы с документами, добавляются новые.

"Мы посоветовались с сормовичами, было решено установить новую секцию стелы. Теперь на площади Славы увековечено 44 имени", – рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Так, добавлены имена полковника Николая Алифанова, конструктора подводных лодок Николая Кваши, младшего командира взвода Николая Машкова, полковника Леонида Миненко, сержанта Александра Потапова, майора Бриса Рябцева, младшего командира Леонида Шеронова, полковника Александра Щербакова, старшего лейтенанта Михаила Чугунина.