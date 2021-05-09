Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 мая 2021 13:39  [50] Концерт "Военные песни у Кремля" прошел в нижегородском парке Победы
08 мая 2021 15:15  [279] Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в нижегородской филармонии
07 мая 2021 16:53  [369] "Он меня не узнал": премьера спектакля "Папа" состоялась в нижегородском ТЮЗе
07 мая 2021 09:22  [396] Спектакль ко Дню Победы в нижегородском Учебном театре пройдет на семи площадках
06 мая 2021 17:32  [447] Названа дата и место проведения фестиваля "Рок Чистой Воды-2021" в Нижнем Новгороде
06 мая 2021 16:43  [364] Более 20 школьных музеев в Нижнем Новгороде работают по военной тематике
03 мая 2021 15:04  [483] Нижегородский театр драмы 5 мая представит спектакль "Вишневый сад" с тифлокомментариями
30 апреля 2021 15:10  [427] Все 25 районов Нижегородской области присоединилась к акции "Культурный хоровод"
29 апреля 2021 13:39  [500] Репетиции парада к 9 мая в Нижнем Новгороде пройдут в дневное время
28 апреля 2021 16:06  [373] Проект реконструкции зала Нижегородской филармонии начнут разрабатывать в этом году
Культура и отдых

Концерт "Военные песни у Кремля" прошел в нижегородском парке Победы

10 мая 2021 13:39  [50] Культура и отдых

Фото: Организаторы

Ежегодный народный концерт "Военные песни у Кремля" состоялся 9 мая в парке Победы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие провели АНО "Центр 800" и ГАУ НО НОИЦ. Работая над концертом, организаторы ставили перед собой несколько целей: объединить всех жителей Нижнего Новгорода, сохранить память о великом подвиге народа и воспитать подрастающее поколение.

Организаторы уточнили, что "Военные песни у Кремля" — это не просто концерт к 9 мая, а масштабный концерт-спектакль, где все номера ставились режиссером.

"На протяжении нескольких месяцев профессиональные исполнители вместе с любителями готовились к выступлению - репетировали, заучивали песни, занимались с преподавателем. В рамках проекта "800 добрых дел" в концерте приняли участие помимо почетных граждан города несовершеннолетние воспитанники детского дома. Все вместе они выступили перед широкой публикой в один из самых важных дней в году - в День Победы. Репертуар выбирался исходя из значимости для россиян. В организации мероприятия было задействовано более 100 человек. Из года в год мы проводим этот концерт, и очень рады тому, что интерес к нему только растет", - считает автор идеи проекта, руководитель департамента специальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова.

На сцену парка Победы вышли дуэты из профессиональных и непрофессиональных исполнителей со всего региона. Вместе они исполнили двенадцать народных песен о войне, среди которых: "Любимый город", "На солнечной поляночке (Тальяночка)", "Песня военных корреспондентов", "Журавли", "Идет солдат по городу" и другие. А в завершении концерта все участники вместе со зрителями спели знаковую для всех песню "День Победы".

Первую композицию "Любимый город" исполнили почетные жители Нижнего Новгорода: Татьяна Павловна Виноградова, Александр Алексеевич Сериков, Роман Григорьевич Стронгин и Геннадий Петрович Рябов. После выступления их объявили "Послами 800" - вручили дипломы и специальные значки.

"Запуск программы "Послы 800" очень важен для нас. Ведь эти люди будут представлять наш город, рассказывать о нем по всей стране. И мы очень рады, что первыми получили это звание почетные жители Нижнего Новгорода, которые внесли огромный вклад в развитие города", - поделилась директор АНО "Центр 800" Софья Юдина.

Во время концерта "Волонтеры 800" раздавали гостям спецвыпуск газеты "Нижегородская правда" с текстами песен. Благодаря этому зрители могли подпевать артистам. В самой газете использовалась технология дополненной реальности AR: наведя камеру смартфона на первую страницу, читатели могли увидеть видео, как отмечали Победу и встречали победителей 9 мая 1945 года.

Запись концерта можно посмотреть на официальной странице ВКонтакте. Сейчас у видео более 75 тысяч просмотров.

СПРАВКА:
Впервые масштабный народный концерт "Военные песни у Кремля" состоялся 9 мая 2019 года на площади Минина и Пожарского, собрав около 10 000 зрителей. В год 75-летия Великой Победы 9 мая 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Нижнем Новгороде концерт "Военные песни у Кремля" прошел в онлайн-формате.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы Концерты Памятные даты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
09 мая 2021 16:35Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph