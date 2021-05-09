Концерт "Военные песни у Кремля" прошел в нижегородском парке Победы Культура и отдых

Фото: Организаторы

Ежегодный народный концерт "Военные песни у Кремля" состоялся 9 мая в парке Победы Нижнего Новгорода. Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие провели АНО "Центр 800" и ГАУ НО НОИЦ. Работая над концертом, организаторы ставили перед собой несколько целей: объединить всех жителей Нижнего Новгорода, сохранить память о великом подвиге народа и воспитать подрастающее поколение.

Организаторы уточнили, что "Военные песни у Кремля" — это не просто концерт к 9 мая, а масштабный концерт-спектакль, где все номера ставились режиссером.

"На протяжении нескольких месяцев профессиональные исполнители вместе с любителями готовились к выступлению - репетировали, заучивали песни, занимались с преподавателем. В рамках проекта "800 добрых дел" в концерте приняли участие помимо почетных граждан города несовершеннолетние воспитанники детского дома. Все вместе они выступили перед широкой публикой в один из самых важных дней в году - в День Победы. Репертуар выбирался исходя из значимости для россиян. В организации мероприятия было задействовано более 100 человек. Из года в год мы проводим этот концерт, и очень рады тому, что интерес к нему только растет", - считает автор идеи проекта, руководитель департамента специальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова.

На сцену парка Победы вышли дуэты из профессиональных и непрофессиональных исполнителей со всего региона. Вместе они исполнили двенадцать народных песен о войне, среди которых: "Любимый город", "На солнечной поляночке (Тальяночка)", "Песня военных корреспондентов", "Журавли", "Идет солдат по городу" и другие. А в завершении концерта все участники вместе со зрителями спели знаковую для всех песню "День Победы".

Первую композицию "Любимый город" исполнили почетные жители Нижнего Новгорода: Татьяна Павловна Виноградова, Александр Алексеевич Сериков, Роман Григорьевич Стронгин и Геннадий Петрович Рябов. После выступления их объявили "Послами 800" - вручили дипломы и специальные значки.

"Запуск программы "Послы 800" очень важен для нас. Ведь эти люди будут представлять наш город, рассказывать о нем по всей стране. И мы очень рады, что первыми получили это звание почетные жители Нижнего Новгорода, которые внесли огромный вклад в развитие города", - поделилась директор АНО "Центр 800" Софья Юдина.

Во время концерта "Волонтеры 800" раздавали гостям спецвыпуск газеты "Нижегородская правда" с текстами песен. Благодаря этому зрители могли подпевать артистам. В самой газете использовалась технология дополненной реальности AR: наведя камеру смартфона на первую страницу, читатели могли увидеть видео, как отмечали Победу и встречали победителей 9 мая 1945 года.

Запись концерта можно посмотреть на официальной странице ВКонтакте. Сейчас у видео более 75 тысяч просмотров.

СПРАВКА:

Впервые масштабный народный концерт "Военные песни у Кремля" состоялся 9 мая 2019 года на площади Минина и Пожарского, собрав около 10 000 зрителей. В год 75-летия Великой Победы 9 мая 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Нижнем Новгороде концерт "Военные песни у Кремля" прошел в онлайн-формате.