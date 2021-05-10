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Жители Дзержинска и Кстова могут зарегистрировать счетчики горячей воды и отопления онлайн. Об этом сообщает филиал "ЭнергосбыТ Плюс".
Согласно информации, такая услуга разработана Нижегородским филиалом и доступна для физических лиц, поставщиком услуг для которых является ПАО "Т Плюс".
Для ввода в эксплуатацию установленных или поверенных счетчиков по фото необходимо на сайте компании в личном кабинете клиента заполнить форму "Подать заявку на ввод в эксплуатацию счетчика по фото (ГВС, Отопление)", приложив необходимые фотографии. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе "Информационный помощник".
Заявка рассматривается специалистами Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" в течение пятнадцати рабочих дней. В случае отсутствия замечаний к приложенным документам счетчик будет введен в эксплуатацию. Информация о приборе учета появится в квитанции за расчетный месяц, следующий за месяцем подачи заявки. После этого клиент может передавать показания также на сайте ЕРКЦ.
При возникновении вопросов по заявке специалисты компании свяжутся с клиентом по телефону, номер которого указан в профиле личного кабинета.
Напоминаем, что прибор учета, у которого истек межповерочный интервал поверки, считается вышедшим из строя.
Показания такого прибора учета в расчете не участвуют. Расчет размера платы за коммунальную услугу производится в течение 3-х месяцев по среднемесячному объему потребления, далее – по нормативу потребления с применением повышающего коэффициента 1,5.
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