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Два человека госпитализированы в результате аварии в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло 10 мая в 10:15 на 455 км автодороги "Москва - Уфа".
75-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями ГАЗель и Skoda.
В результате ДТП пострадал водитель и 19-летняя пассажирка ВАЗа. Они были доставлены в больницу с разными травмами.
Напомним, что в результате аварии 10 мая под Сеченово погибли четыре человека.
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