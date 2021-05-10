Два человека госпитализированы в результате аварии в Кстовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Два человека госпитализированы в результате аварии в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 10 мая в 10:15 на 455 км автодороги "Москва - Уфа".

75-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями ГАЗель и Skoda.

В результате ДТП пострадал водитель и 19-летняя пассажирка ВАЗа. Они были доставлены в больницу с разными травмами.

Напомним, что в результате аварии 10 мая под Сеченово погибли четыре человека.