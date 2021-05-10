Число нижегородцев, пострадавших от укусов клещей с начала мая выросло в 2 раза Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 545 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области с начала сезона по данным на 6 мая. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю до этого подобных обращений было зарегистрировано 241. Таким образом, с начала мая число пострадавших от укусов клещей в Нижегородской области выросло более чем в два раза.

В указанной группе находятся дети. Если в конце апреля к медикам родители привели 88 детей, то через неделю зарегистрировано уже 166 обращений.

В целом с начала сезона исследовано 504 клеща. В двух из них, обнаруженных в Кстовском районе и Урене, обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита, еще пять клещей инфицированы боррелиями. Последних нашли в Городецском и Борском районах, а также в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

При этом случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.

Напомним, что Роспотребнадзор прогнозировал пик активности клещей в Нижегородской области именно на начало мая.

По данным на 6 мая обращения по поводу укусов клещей зарегистрированы в 36 районах области и семи районах Нижнего Новгорода. Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Борском (81), Городецком (42) районах области, а также в Автозаводском (74), Ленинском (22), Канавинском (30) районах Нижнего Новгорода и Дзержинске (34).

Присасывание клещей в 38% случаев происходило в лесном массиве, в деревнях и селах – в 20%, на придомовых территориях – 25%, на садово-огородных участках – 10%. Регистрировались единичные случаи присасывания на кладбищах и в парках.