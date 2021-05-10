Госдолг Нижегородской области снизился с начала года на 18% Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Госдолг Нижегородской области с начала 2021 года снизился на 17,8% или на 15,2 млрд рублей. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным на 1 мая объем государственного долга составил 70,3 млрд рублей, тогда как на 1 января эта сумма составляла 85,5 млрд рублей.

Минфин объясняет снижение суммы госдолга досрочным погашением кредитов коммерческих организаций: в январе Нижегородская область вернула банкам 15,2 млрд рублей за счет использования временно свободных средств на едином счете областного бюджета.

Кроме того, в январе-апреле 2021 года Минфин выплатил 1,1 млрд рублей купонного дохода держателям облигаций Нижегородской области и 42,7 млн рублей в виде процентов по кредитам коммерческих банков. Данные средства уже были предусмотрены в областном бюджете.

В настоящее время в структуре долга кредиты коммерческих банков отсутствуют. При этом 59% составляют государственные ценные бумаги, 40,7% – бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 0,3% – государственные гарантии.

Ранее министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима сообщила о планах министерства по реструктуризации бюджетного кредита.

Решение о реструктуризации принято на уровне федерального центра. Срок погашения таких заимствований истекает 1 июля 2021 года, но они будут пролонгированы до 2029 года.

Ольга Сулима рассказала, что сейчас кредиторская задолженность региона перед федеральным бюджетом составляет 9,7 млрд рублей. Нижегородская область хочет осуществить реструктуризацию кредита, полученного в декабре 2021 года.