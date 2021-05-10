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Общество

Почти 90 тысяч нижегородцев уже проголосовали за объекты благоустройства в 2022 году

11 мая 2021 13:59  [51] Общество

Почти 90 тысяч нижегородцев уже проголосовало на сайте golosza.ru за территории, которые планируется благоустроить в 2022 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Голосование стартовало 26 апреля и длится до 30 мая. Его участниками могу стать жители 19 населенных пунктов Нижегородской области с населением более 20 тысяч человек. Отдать свой голос могут нижегородцы в возрасте от 14 лет. Те территории, за которые будет отдано больше всего голосов, будь то парк, сквер, бульвар или набережная, включат в программу благоустройства на 2022 год.

Для тех жителей, у которых нет доступа в интернет, открыто 120 пунктов, где можно проголосовать очно. В этом нижегородцам помогают волонтеры.

Специалисты горячей линии Минстроя РФ готовы ответить на любые вопросы по поводу голосования по телефону: 8 (800) 600-20-13, который действует с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме. В Нижегородской области работает региональная горячая линия: 8 (831) 202-24-39.

Опыт использования сайта golosza.ru и его технические решения легли в основу федеральной платформы для голосования за объекты для благоустройства.

Напомним, национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

Как ранее сообщал Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.

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Теги:
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