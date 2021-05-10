Посвященный погибшим в казанской школе временный мемориал организуют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, нижегородцы смогут возложить цветы и зажечь свечи на Театральной площади (около драмтеатра) 11 мая с 16:00.
"Нижегородцы всегда чутко реагируют на чужую беду, не остаются в стороне. Огромное количество соболезнований и искренние проявления скорби появляются в социальных сетях. Считаю правильным, чтобы у людей была возможность почтить память погибших и выразить слова поддержки пострадавшим", - сказал Глеб Никитин.
Напомним, что губернатор уже поручил усилить безопасность в нижегородских школах.
Трагедия произошла утром 11 мая в школе №175 в Казани. Неизвестный открыл стрельбу в школе. Уже известно об 11 погибших. Количество пострадавших уточняется.
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