Нижегородский филиал "Т Плюс" реконструирует павильон №2 магистральных тепловых сетей Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "Т Плюс" реконструирует павильон №2 магистральных тепловых сетей Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, стоимость реализуемого инвестиционного проекта составляет 27,7 млн рублей.

В ходе реконструкции будет проведена полная замена запорной арматуры, расположенной в павильоне, и выстроено новое здание взамен обветшавшего. Новое оборудование позволит обеспечить подачу теплоносителя на город раздельно по очередям, что повысит надежность системы теплоснабжения города.

"Если на одном из двух тепловых выводов с Дзержинской ТЭЦ случится повреждение, тепло в город будет поступать по другой магистрали", – пояснил технический директор – главный инженер Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Семянов.

Реконструированный павильон №2 магистральных тепловых сетей будет введен в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2021/22 гг. В период проведения работ подача теплоносителя с Дзержинской ТЭЦ для обеспечения горячего водоснабжения потребителей будет осуществляться по временной схеме.

Для монтажа обводной линии и вывода павильона №2 в ремонт с 18 по 20 мая будет отключено горячее водоснабжение от центральных тепловых пунктов.

Дзержинские тепловые сети приносят извинения за доставленные неудобства.