Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в большинстве районов Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 40 районах Нижегородской области. Об этом 11 мая сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в большинстве районов области.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 115 344 жителям, из которых 50 265 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 079 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 77 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 270 жителей (8 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 650 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 7 жителей), Советский (7 096, +18 заболевших), Московский (5 336, еще 8 заболевших), Канавинский (5 217, +17 человек), Сормовский (5 197, еще 7 инфицированных), Приокский (3 879, +6 заболевших) и Нижегородский (3 620, за сутки - на 6 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 485 заболевших жителей), Бор (5 727), Павловский (2 984), Балахнинский (2 925), Выксунский (2 922), Богородский (2 591), Городецкий (2 610) и Шахунский (2 032).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.