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Происшествия

Психологи нижегородского МЧС вылетели в Казань для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в школе

11 мая 2021 15:24  [97] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Психологи ГУ МЧС России по Нижегородской области вылетели в Казань для оказания помощи родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в школе №175. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что группа отправилась на вертолете Ми-8.

Напомним, трагедия произошла в школе №175 в Казани. Неизвестный (подозревается 19-летний выпускник) открыл стрельбу в школе этим утром. В результате погибли 11 человек, среди них девять детей. В здании на момент случившегося находились 714 детей и около 70 сотрудников.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией, а министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов заявил о готовности региона оказать помощь пострадавшим.

Позднее губернатор поручил усилить безопасность в нижегородских школах.

Добавим, что на Театральной площади в Нижнем Новгороде сегодня организуют временный мемориал, посвященный трагедии.

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Теги:
МЧС Стрельба
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