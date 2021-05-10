Психологи нижегородского МЧС вылетели в Казань для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в школе

Фото:
Психологи ГУ МЧС России по Нижегородской области вылетели в Казань для оказания помощи родственникам погибших и пострадавших при стрельбе в школе №175. Об этом сообщили в ведомстве.
Отмечается, что группа отправилась на вертолете Ми-8.
Напомним, трагедия произошла в школе №175 в Казани. Неизвестный (подозревается 19-летний выпускник) открыл стрельбу в школе этим утром. В результате погибли 11 человек, среди них девять детей. В здании на момент случившегося находились 714 детей и около 70 сотрудников.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с трагедией, а министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов заявил о готовности региона оказать помощь пострадавшим.
Позднее губернатор поручил усилить безопасность в нижегородских школах.
Добавим, что на Театральной площади в Нижнем Новгороде сегодня организуют временный мемориал, посвященный трагедии.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+