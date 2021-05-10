Нижегородский "Т Плюс" организовал рейд по должникам с использованием "Дорожного пристава" Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно со службой судебных приставов и ГИБДД на прошлой неделе провели рейд с использованием аппаратно-программного комплекса (АПК) "Дорожный пристав". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, этот прибор вычислял среди потока автомобили должников по исполнительному производству, в том числе за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Рейд проходил на участке автодороги "Нижний Новгород – Москва" (в районе поселка Орловские Дворики).

В АПК "Дорожный пристав" была загружена база данных службы судебных приставов. Видеокамера, используя технологию распознавания, сканировала номера машин и, при наличии их в базе данных судебных приставов, выявляла автомобили неплательщиков.

Всего за один день работы было остановлено порядка 20 автомобилей, собственники которых являются злостными неплательщиками, в том числе по "коммуналке".

Большая часть владельцев транспортных средств сразу оплачивали долг, госпошлину и исполнительский сбор судебных приставов, на автомобили остальных был наложен арест с правом пользования. Теперь, если в течение десяти дней они не расплатятся по долгам, машины могут уйти с молотка.

"Выездное мероприятие с использованием "Дорожного пристава" мы проводили впервые. Преимущество данного комплекса в том, что останавливают только тех, у кого имеются просуженная задолженность. Каждый должен понимать, что кроме прав у него еще есть и обязанности. Долги рано или поздно придется оплатить. Только чем "старше" долг, тем больше средств на его закрытие потребуется: с учетом пени, госпошлины и исполнительского сбора. В дальнейшем подобные мероприятия планируем проводить в Дзержинске и Кстове", – подчеркнула руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Наталья Шишкина.

На 30 апреля 2021 года просроченная задолженность населения Дзержинска и Кстова за отопление и горячую воду составила 643 млн рублей.