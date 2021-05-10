Посевная кампания стартовала в 40 районах Нижегородской области Общество

Посевная кампания стартовала в 40 из 52 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов, на сегодняшний день сев проведен на площади 150 тысяч гектаров, это 25% от плана. Более 102 тысяч гектаров посеяно хозяйствами южной зоны области, свыше 44 тысяч гектаров – центральной и двух тысячи гектаров – северной.

На полях Нижегородской области идет сев пшеницы, овса, ячменя, гороха, гречихи, подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы, рапса, льна, идет посадка картофеля. Также аграрии сеют травы для заготовки кормов для сельхозживотных. Завершаются работы по подкормке озимых культур минеральными удобрениями. Началась химпрополка и обработка посевов от вредителей и болезней.

На развитие отрасли растениеводства в текущем году планируется направить свыше 1 млрд рублей субсидий, в том числе 704,7 млн рублей составят средства областного бюджета и 334,5 млн рублей – средства федерального бюджета.

Субсидии предусмотрены на возмещение части затрат аграриям на приобретение техники и оборудования; производство зерновых, зернобобовых и масличных культур; на возмещение части затрат на приобретение элитных семян; на проведение агрохимобследования почв; на развитие мелиорации; возмещение затрат на производство льноволокна и пеньковолокна; на закладку и уход за плодовыми и ягодными насаждениями; на приобретение тепличными предприятиями энергоносителей; на уплату страховых премий; на 1 гектар посевной площади.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что в 2020 году сельхозпредприятия региона продемонстрировали очень хорошие результаты.

"Такие показатели нужно сохранять и улучшать. Для этого очень важно в полной мере обеспечить исполнение тех программ поддержки агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, которые предусмотрены законодательством", — подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что на развитие предприятий АПК и сельских территорий Нижегородской области в текущем году планируется направить свыше 4,5 млрд рублей.