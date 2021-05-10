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Общество

"Меры безопастности необходимо усилить во всех учебных заведениях ПФО", - Игорь Комаров

11 мая 2021 18:56  [58] Общество

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 11 мая прибыл в Казань в связи с трагедией, произошедшей в школе №175.

Полпред встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в ходе которой глава региона доложил о мерах, принятых для обеспечения безопасности учебных заведений, а также рассказал о выплатах семьям погибших и пострадавшим в трагедии в казанской школе: 1 миллион семьям погибших, 400 тысяч людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч – получившим ранения легкой степи.

"Во всех учебных заведениях регионов ПФО должны быть усилены меры безопасности", - отметил Игорь Комаров. Полпред подчеркнул готовность регионов округа оказать всю необходимую помощь пострадавшим в трагедии.

Игорь Комаров и Рустам Минниханов совместно с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко, прибывшими в Республику по поручению главы государства, посетили пострадавших, находящихся в больнице. Игорь Комаров пожелал детям скорейшего выздоровления.

Главный врач больницы доложил, что лечебное учреждение Казани обеспечено всем необходимым, в том числе достаточными запасами компонентов крови, лучшие врачи страны консультируют казанских специалистов. Кроме того, в Казань был направлен спецборт МЧС с медиками, психологами и необходимым медицинским оборудованием.

В детской республиканской клинической больнице Игорь Комаров принял участие в совещании под руководством Михаила Мурашко, где обсуждались меры, предпринимаемые по помощи пострадавшим и семьям погибших.

Полпред также провел совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Совещание началось с минуты молчания.

"Обеспечение безопасности и должного уровня защищенности и образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Нам необходимо детально разобраться в каждой составляющей, начиная с профилактической работы с молодежью и мониторинга сети интернет до непосредственного обеспечения безопасности образовательных учреждений".

Напомним, утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу №175 в Казани. Есть погибшие (7 детей и 2 взрослых) и раненые. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.

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Теги:
Дети Полномочный представитель Президента РФ Стрельба
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