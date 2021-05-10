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Евгений Люлин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе №175 Казани

11 мая 2021 18:59  [1] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования в связи с гибелью детей и взрослых в школе №175 города Казани.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, правительственная телеграмма направлена президенту Республики Татарстан.

"От имени Законодательного собрания Нижегородской области и себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и всем жителям Республики. В первую очередь родственникам погибших в результате страшной трагедии. Уверен, Вы и Ваши коллеги сделаете все возможное, чтобы облегчить горе людей. Нижегородцы готовы оказать необходимую помощь. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Пусть виновный понесет заслуженное наказание. В эти траурные дни скорбим вместе с вами", - говорится в правительственной телеграмме.

Напомним, утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу №175 в Казани. Есть погибшие (7 детей и 2 взрослых) и раненые. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Соболезнования
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