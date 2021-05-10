Совокупные активы УК "Открытие" за год увеличились почти на 60% Бизнес

Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") по итогам первого квартала 2021 года нарастила активы в портфелях паевых инвестиционных фондов и доверительном управлении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УК.

Совокупные активы физических и юридических лиц под управлением УК "Открытие" на 31 марта 2021 года превысили 324 млрд рублей, что на 59,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

На 31 марта активы в индивидуальном доверительном управлении физических лиц выросли на 18,9% год к году, объем средств превысил 57,9 млрд рублей. Количество клиентов – физических лиц, пользующихся услугой доверительного управления компании, увеличилось на 9,48% и составило 90 544 человек.

Объем средств клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК "Открытие" превысил 25,8 млрд рублей, показав прирост в 229% по отношению к показателям годом ранее. Количество клиентов физических лиц, разместивших средства в ПИФы под управлением компании, увеличилось на 139,23% и достигло 26 265 человек. Также в течение года был создан БПИФ "Открытие – Всепогодный", объём активов которого составляет 253,31 млн рублей.

Существенно вырос и сегмент закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Год назад закрытых паевых инвестиционных фондов было два, а на 31 марта этого года их число увеличилось до семи, а общий объём вырос с 426,84 млн рублей до 6,607 млрд рублей.

Количество клиентов, открывших индивидуальные инвестиционные счета в УК "Открытие", за год увеличилось на 13,35% и составило 31 437 человек. В финансовом отношении прирост средств достиг 24,57%; активы на конец первого квартала 2021 года превысили 12,3 млрд рублей.

Совокупное количество клиентов – физических лиц УК "Открытие" на 31 марта 2021 года достигло 116 809 человек, что на 24,7% больше, чем годом ранее. Число уникальных клиентов (ДУ/ИИС + ОПИФ) на 31 марта 2021 составило 111 428 человек, что на 21,1% больше, чем годом ранее.

По итогам первого квартала прирост активов в сравнении с предыдущим отчетным периодом по пулу институциональных клиентов компании составил 59,33%.

Всего под управлением УК "Открытие" находятся 14 целевых капиталов (эндаумент-фондов) общим объемом 1,5 млрд рублей, свыше 378 млн рублей фондов СРО, 967 млн рублей пенсионных накоплений ПФР, 222,6 млрд рублей средств военной ипотеки, 2,3 млрд рублей пенсионных резервов НПФ, 6,2 млрд рублей страховых резервов и собственных средств страховых компаний.

"Несмотря на непростой для отрасли доверительного управления 2020 год, мы существенно улучшили показатели во всех сферах деятельности. Если в 2020 году по сравнению с 2019 мы зафиксировали прирост активов под управлением компании на 30%, то рост в 2021 году по отношению к 2020 практически вдвое больше", - сказал генеральный директор УК "Открытие" Константин Федулинский.

"Это говорит не только о высоком качестве управления, но и о значительном уровне доверия клиентов, которые чувствуют стабильность и устойчивость компании, а также ценят нас за гибкий подход и готовность быстро реагировать на новые вызовы и запросы", - добавил он.