Сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом стартует в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом стартует в Нижнем Новгороде с 12 мая. Об этом сообщили в АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

Согласно информации, "Кинодворик" откроется фильмом режиссера Владимира Фетина "Полосатый рейс" (1961 год). С полным расписанием кинофильмов можно ознакомиться по ссылке.

Также в рамках праздника состоится презентация нового соседского центра "Циолковский", с инициативой об открытии которого выступили жители одноименного жилого комплекса.

На мероприятии все желающие смогут узнать о направлениях и планах работы центра, а также вступить в его актив.