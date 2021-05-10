Фото:
Сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом стартует в Нижнем Новгороде с 12 мая. Об этом сообщили в АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".
Согласно информации, "Кинодворик" откроется фильмом режиссера Владимира Фетина "Полосатый рейс" (1961 год). С полным расписанием кинофильмов можно ознакомиться по ссылке.
Также в рамках праздника состоится презентация нового соседского центра "Циолковский", с инициативой об открытии которого выступили жители одноименного жилого комплекса.
На мероприятии все желающие смогут узнать о направлениях и планах работы центра, а также вступить в его актив.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+