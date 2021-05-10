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День траура объявлен 12 мая в Татарстане

12 мая 2021 10:19  [132] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

День траура объявлен 12 мая в Татарстане. Об этом говорится в указе президента Татарстана Рустама Минниханова.

Согласно документу, сегодня на территории республики приспущены все государственные флаги.

Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия, изменив сетку вещания.

Нижегородцы соболезнуют родным и близким погибших в Казани. На Театральной площади организован временный мемориал.

Пользователи социальных сетей по всей России, в том числе и нижегородцы, скорбят вместе с родными и близкими погибших, выкладывая слова поддержки с хештегом #казаньмыстобой.

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров заявил, что меры безопасности необходимо усилить во всех учебных заведениях ПФО в связи с трагедией в Казани.

В свою очередь Глеб Никитин поручил усилить безопасность нижегородских школ. Он выразил соболезнования в связи с трагедией, а министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов заявил о готовности региона оказать помощь пострадавшим.

С родственниками и близкими погибших и пострадавших работают психологи нижегородского МЧС

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в школе №175 в Казани. Неизвестный открыл стрельбу в школе утром 11 мая. В результате погибли девять человек, среди них семеро детей.

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Теги:
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