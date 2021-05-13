"Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с праздником Ураза-байрам.

"Позади - священный месяц Рамадан, наполненный постом и молитвой. Это время помогает обратиться внутрь себя, лучше понять смысл и суть веры, очиститься нравственно и духовно, осмыслить свои намерения и поступки. Опыт, полученный в прошедшие дни, и вкладывается в праздник разговения. Ураза-байрам - один из главных праздников в календаре ислама, в основе которого - глубокие традиции", - сказал глава региона.

"Испокон веков этот день был наполнен радостью и светом. Люди ходили друг к другу в гости, поздравляли, готовили праздничные блюда. Все это складывалось в особые, семейные традиции, скрепляющие десятки поколений. Есть у праздника и очень важное благотворительное направление. Ураза-байрам - время, когда особо старались поддержать неимущих и нуждающихся, протянуть им руку помощи", - говорится в поздравлении Глеба Никитина.

"Конечно, свои традиции празднования есть и в Нижегородской области. Веками здесь соседствовали различные народы и религии, а красивые праздники помогали лучше узнать друг друга. В эти дни мне хотелось бы отметить вклад мусульманской общины в укрепление межконфессионального и межнационального единства в регионе. Такая работа особенно важна в год 800-летия Нижнего Новгорода", - отметил губернатор.

"Убежден, что мусульманская община продолжит активно участвовать в жизни региона, будет своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего исторического, культурного и духовного наследия. Искренне надеюсь, что добро и милость этих дней будут всегда рядом с вами! Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие", - резюмировал Глеб Никитин.