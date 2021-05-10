Начальник пункта полиции в порту Дзержинска подозревается в превышении полномочий Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Начальник линейного пункта полиции в речном порту Дзержинска подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.

Согласно информации, ведомством возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

Следствием установлено, что в конце января 2021 года он и оперативник уголовного розыска указанного подразделения сфальсифицировали материалы проверки, нарушив права и интересы жителя Дзержинска. Мужчина был обвинен в деянии, которое не совершал - в браконьерстве на реке.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе проверяется служебная деятельность подозреваемых на наличие других эпизодов преступной деятельности.

В пресс-службе УТ МВД России по ПФО в свою очередь заявили, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством.

Противоправное деяние было пресечено сотрудниками отдела собственной безопасности УТ МВД России по ПФО.