Начальник пункта полиции в порту Дзержинска подозревается в превышении полномочий

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Начальник линейного пункта полиции в речном порту Дзержинска подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.
Согласно информации, ведомством возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
Следствием установлено, что в конце января 2021 года он и оперативник уголовного розыска указанного подразделения сфальсифицировали материалы проверки, нарушив права и интересы жителя Дзержинска. Мужчина был обвинен в деянии, которое не совершал - в браконьерстве на реке.
В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе проверяется служебная деятельность подозреваемых на наличие других эпизодов преступной деятельности.
В пресс-службе УТ МВД России по ПФО в свою очередь заявили, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством.
Противоправное деяние было пресечено сотрудниками отдела собственной безопасности УТ МВД России по ПФО.
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