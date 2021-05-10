Около 150 млн рублей выделено на прокладку электрокабеля на Нижневолжской набережной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 150 млн рублей выделено на прокладку электрокабеля на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.

Согласно информации, на объекте начались работы по прокладке кабеля электроснабжения, который протянут от Канавинского моста до набережной Гребного канала. Территория набережной в ходе работ будет перекрываться частями.

В настоящее время перекрыт участок протяженностью 300 м - от Георгиевского съезда в сторону катера "Герой". Ведутся демонтаж плитки и разработка котлована под коммуникации.

При этом существующее мощение набережной менять не планируется, демонтаж проводится только на участке существующей велодорожки. Позже она будет восстановлена, единый прогулочный маршрут велодорожки продолжится на набережной Гребного канала.

Ремонтные работы планируется завершить в июле 2021 года.

Напомним, что работы по благоустройству Нижневолжской набережной уже начались. Подрядчику необходимо озеленить набережную, организовать и отремонтировать покрытие дорожно-тропиночной сети и провести освещение. Будет также и расширена велодорожка, создана детская зона и установлены теневые навесы.

Помимо фонтана, на набережной появятся арт-объект и новые места для отдыха.

Кроме того, сейчас идет выбор компании, которая построит на набережной коммуникации для подключения нестационарных торговых объектов (НТО).