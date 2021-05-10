Счет финала Кубка России по футболу будут показывать на нижегородской телебашне

стадион Нижний Новгород
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Счет финального матча Кубка России по футболу будут показывать на нижегородской телебашне. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС "Нижегородский ОРТПЦ".
Согласно информации, иллюминация начнет работать с наступлением сумерек, в 20:45 и представит итоги первого тайма.
До окончания встречи телебашня будет показывать результаты игры в режиме онлайн, а после матча на телебашне включится поздравительная видеооткрытка в честь победителя.
Напомним, что финал Кубка России по футболу состоится 12 мая в 20:00. В матче сыграют "Локомотив" (Москва) и "Крылья Советов" (Самара).
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