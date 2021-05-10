Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 38 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 38 районах Нижегородской области. Об этом 12 мая сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в большинстве районов области.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 115 465 жителям, из которых 50 349 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 349 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 84 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 300 жителей (30 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 661 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 11 жителей), Советский (7 108, +12 заболевших), Московский (5 345, еще 9 заболевших), Канавинский (5 224, +7 человек), Сормовский (5 200, еще 3 инфицированных), Приокский (3 882, +3 заболевших) и Нижегородский (3 629, за сутки - на 9 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 485 заболевших жителей), Бор (5 728), Павловский (2 986), Балахнинский (2 930), Выксунский (2 922), Богородский (2 603), Городецкий (2 619) и Шахунский (2 032).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.