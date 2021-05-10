Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
12 мая 2021 13:11  [1] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 38 районах Нижегородской области
12 мая 2021 12:37  [84] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 12 мая COVID-19
12 мая 2021 12:32  [87] Около 150 млн рублей выделено на прокладку электрокабеля на Нижневолжской набережной
12 мая 2021 12:10  [89] Стали известны сроки начала навигации "Валдаев" в Нижегородской области в 2021 году
12 мая 2021 11:32  [134] ТНС энерго напоминает, что делать, если переданы неверные показания счетчика
12 мая 2021 10:19  [155] День траура объявлен 12 мая в Татарстане
11 мая 2021 18:59  [204] Евгений Люлин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе №175 Казани
11 мая 2021 18:56  [243] "Меры безопасности необходимо усилить во всех учебных заведениях ПФО", - Игорь Комаров
11 мая 2021 18:25  [296] Нижегородское метро 12 мая изменит интервал движения поездов
11 мая 2021 17:56  [199] Посевная кампания стартовала в 40 районах Нижегородской области
Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 38 районах Нижегородской области

12 мая 2021 13:11  [1] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 38 районах Нижегородской области. Об этом 12 мая сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено в большинстве районов области.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 115 465 жителям, из которых 50 349 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 65 349 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 84 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 300 жителей (30 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 661 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 11 жителей), Советский (7 108, +12 заболевших), Московский (5 345, еще 9 заболевших), Канавинский (5 224, +7 человек), Сормовский (5 200, еще 3 инфицированных), Приокский (3 882, +3 заболевших) и Нижегородский (3 629, за сутки - на 9 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 485 заболевших жителей), Бор (5 728), Павловский (2 986), Балахнинский (2 930), Выксунский (2 922), Богородский (2 603), Городецкий (2 619) и Шахунский (2 032).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
10 мая 2021 16:24Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph