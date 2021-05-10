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Общество

Возложение цветов в память о погибших в школе состоялось на месте трагедии в Казани

12 мая 2021 13:29  [94] Общество

Фото: Аппарат полпреда в ПФО

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с прибывшим в Казань председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным и президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым 12 мая 2021 года навестили в больнице детей, пострадавших в результате стрельбы в школе №175. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

После посещения больницы Александр Бастрыкин, Игорь Комаров и Рустам Минниханов посетили место трагедии, где возложили цветы в память о погибших.

Напомним, что 11 мая 2021 года в Казани в результате стрельбы в гимназии №175 погибли дети и сотрудники школы, многие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

На место трагедии сразу же вылетел Игорь Комаров.

Полпред вместе с иинистром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения Михаилом Мурашко РФ навестили детей в больнице. Также Игорь Комаров провел встречу с Рустамом Миннихановым и совещание с руководителями федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств.

"Обеспечение безопасности и должного уровня защищенности образовательных учреждений является одним из приоритетных направлений деятельности органов власти, правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств. Нам необходимо детально разобраться в каждой составляющей, начиная с профилактической работы с молодежью и мониторинга сети Интернет до непосредственного обеспечения безопасности образовательных учреждений", - сказал Игорь Комаров.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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Теги:
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