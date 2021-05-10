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Бизнес

Банк "Открытие": рынок ОФЗ близок к балансу

12 мая 2021 13:46  [108] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": рынок ОФЗ близок к балансу. Об этом заявил старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич.

По его словам, в конце апреля – начале мая международные инвесторы начали наращивать вложения в ОФЗ. Только за минувшую неделю иностранные инвесторы увеличили вложения на рынке ОФЗ на $200 млн. Несмотря на возврат интереса нерезидентов к российскому рынку, снижения доходности по ОФЗ пока не произошло. На фоне ожидаемого замедления инфляции текущий уровень доходностей остается интересен для инвестиций в ОФЗ. В то же время уровень ставок близок к минимальным с 2000-х годов, и в целом близок к зоне комфорта для Минфина.

"Стабильная доходность десятилетних ОФЗ вызвана сочетанием двух факторов, которые компенсировали действие друг друга. С одной стороны, опубликованный прогноз Банка России в отношении ключевой ставки допустил ее значение на конец 2021 г. в очень широком диапазоне от 5 до 6,5% и сдвинул еще выше ожидания рынка в отношении уровня ставок на краткосрочную перспективу. С другой стороны – позитивная статистика по инфляции за апрель, тот же прогноз Банка России в отношении среднего долгосрочного уровня ключевой ставки (не более 6%) и постепенное снижение геополитической напряженности снизили ожидания рынка в отношении уровня долгосрочных форвардных ставок c уровня 7,5 до 7%", - сказал эксперт.

"По мере замедления темпов инфляции вполне вероятно снижение уровня доходности десятилетних бумаг. Доходности по десятилетним свопам на ключевую ставку уже снизились и в настоящий момент примерно соответствуют уровню конца 2019 г. (6,8%), наблюдавшемуся до пандемии, когда ключевая ставка находилась на уровне 6,5%, и рынок ожидал ее дальнейшего постепенного движения в нейтральный диапазон 5-6%", - добавил Максим Петроневич.

"Несмотря на то, что текущие доходности могут выглядеть повышенными на фоне минимальных исторических уровней, которые были достигнуты в 2020 г. (6,1%), анализ более длинных рядов показывает, что текущий уровень ставок близок к минимальным. Помимо 2020 г., более низкий, чем сейчас, уровень десятилетних ставок наблюдался только до финансового кризиса с 2006 по 2008 гг., а также короткий отрезок времени в начале 2013 г. – все остальное время ставки были выше. Таким образом, текущий уровень ставок в целом должен быть близок к зоне комфорта для Минфина для плавного наращивания заимствований по всему спектру срочностей", - резюмировал он.

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