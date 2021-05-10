Рабочие завершили половину работ по благоустройству Александровского сада Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Рабочие завершили половину работ по благоустройству Александровского сада. Об этом сообщил представитель компании-подрядчика Сергей Емельянов в ходе осмотра работ на объекте 12 мая.

По его словам, сейчас работы идут в графике. На объекте в настоящее время работают 68 человек и 5 единиц техники.

Сейчас ведется подготовка к укладке клинкерного кирпича на прогулочные дорожки, прокладке кабеля для сетей освещения. Также рабочие заняты подготовкой к укладке сетей водоотведения.

Директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина сообщила, что в рамках благоустройства в парке появится новая дорожно-тропиночная сеть с террасами и арками, сцена для проведения массовых мероприятий. Также предусмотрена и зона для занятия спортом.

Кроме этого, после окончания работ запланировано проведение городских тематических летних вечеров.

Напомним, что Александровский сад в Нижнем Новгороде предложено благоустроить за 500 млн рублей.

Данные средства пойдут на восстановление ракушки, ремонт лестниц, устройство видовой площадки, обустройство спортивной зоны, установку световых арок, туалеты и освещение.

Работы необходимо завершить до 1 июля 2021 года. Гарантия на работы 5 лет.