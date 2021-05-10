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Общество

"Теплоэнерго" начало работы по строительству котельной в Чкаловске

12 мая 2021 15:11  [89] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" начало работы по строительству котельной в Чкаловске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, компания начала работы по строительству новой блочно-модульной котельной в городском округе Чкаловск.

Напомним, ранее собственник ведомственной котельной - ООО "ШВИК", отказался от теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений. В связи с чем, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, была организована работа по обеспечению прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов и дальнейшему решению вопроса теплоснабжения Чкаловска.

С частной инициативой о заключении концессионного соглашения выступило нижегородское АО "Теплоэнерго".

"Общий объем вложений в развитие теплосетевого комплекса Чкаловска составит 179,5 млн рублей. Предусмотрено строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 22.4 МВт, строительство новых и замена 20% существующих тепловых сетей. Таким образом, к вновь построенному источнику будут подключены потребители от трех существующих котельных: бывшей котельной ООО "ШВИК", котельной завода "Полет" и муниципальной котельной на ул. Инженерная", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

В настоящее время концессионное соглашение подписано, заключен договор на аренду земельного участка, открыт ордер на производство работ, на участке строительства произведена разбивка геодезических осей под будущую котельную. По состоянию на 11 мая на стройплощадке будущей котельной уже ведутся подготовительные мероприятия для производства земляных работ: устройство бытовок, мест складирования материалов, временных площадок для размещения техники, монтируется ограждение.

"Параметры концессионного соглашения между администрацией городского округа и АО "Теплоэнерго" выработаны таким образом, что строительство новой котельной и тепловых сетей не повлечет существенный рост тарифа для населения – в пределах 4%. Мы рассчитываем, что к новому отопительному периоду 2021-2022 года вопросы теплоснабжения в Чкаловске будут решены", - сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов.

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Теги:
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