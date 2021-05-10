Евгений Люлин принял участие в открытии фотовыставки "Женское лицо Победы" Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 12 мая принял участие в открытии фотовыставки "Женское лицо Победы". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Мероприятие прошло в здании Законодательного собрания. Экспозиция посвящена отражению образа женщины в фотографиях времен Великой Отечественной войны и приурочена к 76-й годовщине победы.

Также в мероприятии приняли участие член президиума "Нижегородского совета женщин" Ольга Чиркина, председатель городского Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода Николай Колосов, ветераны и гости.

"Мы знаем, что женщины принимали участие в Великой Отечественной войне, но редко об этом говорим, хотя это несправедливо, потому что более миллиона наших женщин защищали Родину. Мы, несомненно, должны отдать им дань уважения за отвагу, доблесть – многие из этих женщин стали Героями Советского Союза. Огромное количество орденов, медалей получили люди, которые смотрят на нас сегодня с представленных на выставке фотографий", - сказал Евгений Люлин.

В ходе мероприятия прозвучала информация о том, что за время войны было проведено 73 женских мобилизаций, на фронт отправлено более 800 тысяч женщин, из которых почти 25 тысяч – жительницы Нижегородской области.

"Выставка рассказывает о женщинах, которые освоили 22 военные специальности, сражались, совершали подвиги. Память об этих женщинах необходимо нести дальше, не потерять эту нить, не позволить ей прерваться", - отметила Ольга Чиркина.

Председатель регионального парламента торжественно поздравил ветеранов с праздником Победы и вручил им памятные подарки, а школьники продемонстрировали свои таланты, прочитав стихи, связанные с тематикой экспозиции.

В завершение мероприятия гости осмотрели представленные фотографии, а Ольга Чиркина провела экскурсию, рассказав об экспонатах.

"На выставке все представлено так, как и было в действительности – женщины воевали наравне с мужчинами, в окопах, траншеях вместе с ними сидели и вместе с ликованием встречали победу", - сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Герасимов.