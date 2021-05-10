"Россети ФСК ЕЭС" инвестируют 3,7 млрд. рублей в реконструкцию ключевого центра питания Нижегородской области Бизнес

Фото: Россети ФСК ЕЭС

"Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") инвестирует более 3,7 млрд рублей в модернизацию подстанции 220 кВ "Нагорная" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании.

Согласно инвестплану, планируется замена 100% коммутационного оборудования и двух автотрансформаторов общей мощностью 400 МВА. Проект позволит повысить надежность электроснабжения юго-востока Нижнего Новгорода, Богородского и Кстовского районов области, где проживают около 400 тыс. человек и работают более 200 крупных предприятий.

Подстанция будет оснащена комплектным элегазовым распределительным устройством (КРУЭ) 220 кВ. Это высоконадежное оборудование, которое размещается в закрытых камерах, управляется в автоматическом режиме, не требует постоянного обслуживания. Кроме того, КРУЭ обеспечено системами самодиагностики и газового пожаротушения.

Открытое распредустройство (РУ) 110 кВ будет полностью реконструировано. На нем смонтируют элегазовое коммутационное оборудование, измерительные трансформаторы тока и напряжения. Также планируется строительство нового закрытого РУ 10 кВ.

На подстанции установлено три силовых автотрансформатора мощностью 200 МВА каждый, в рамках проекта будут заменены два агрегата. Центр питания оборудуют современными комплексами релейной защиты на микропроцессорной базе, автоматизированными системами управления и коммерческого учета электроэнергии, охранного видеонаблюдения.

Работы будут проводиться поэтапно без ограничений электроснабжения потребителей. Полностью реконструкция завершится в 2025 году.